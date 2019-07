Antoine Griezmann krijgt van Barcelona geen ’Frenkie de Jong-onthaal’

Antoine Griezmann heeft zijn eerste formaliteit in dienst van Barcelona achter de rug. De aanvaller liet zich zaterdagavond fotograferen in de winkel van het Camp Nou. Griezmann zal zondag zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis zetten en daarna aan de media worden voorgesteld. De Catalanen zullen dan waarschijnlijk reageren op de aantijgingen van Atlético Madrid.

“Ik ben heel erg gelukkig. Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn loopbaan en heb zin om met mijn nieuwe ploeggenoten aan de slag te gaan”, vertelde Griezmann zaterdagavond in gesprek met Barça TV. “Hier heb ik nieuwe uitdagingen, nieuwe doelstellingen en hopelijk gaat alles lukken wat ik voor ogen heb. Ik wil alles winnen: de landstitel, de Champions League en de beker.”

“Ik heb met Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé gesproken. Ik ben bevriend met ze”, vervolgde de aanvaller. “Ik heb zin om plezier met ze te hebben. Ik kijk uit naar deze nieuwe periode, mijn gezin ook. Soms moet je beslissingen nemen. Lionel Messi? Ik kijk ernaar uit om samen te spelen. Ik wil graag erachter komen hoe hij dag in dag uit is en hoe hij op de trainingen is. Barcelona is een geweldige club. Ik wil snel aan de slag en iedereen leren kennen. Hopelijk gaan we genieten.”

Barcelona voldeed afgelopen week aan de transferclausule door 120 miljoen euro over te maken aan Atlético. De Madrilenen stellen echter dat er 200 miljoen euro betaald moet worden. Dat bedrag stond tot 1 juli in het contract van de Fransman, die medio mei aangaf de intentie te hebben om te vertrekken en daarvoor al tot een akkoord met Barcelona was gekomen.

Presentatie

Frenkie de Jong kreeg ruim een week geleden een groots onthaal in het Camp Nou bij zijn presentatie, maar dat is niet weggelegd voor Griezmann. De nieuwste aanwinst wordt zondag niet op grootse wijze aan het publiek gepresenteerd omdat de grasmat in het stadion wordt vervangen en het evenement dus niet toegankelijk is voor de fans. Na zijn contractondertekening krijgt hij een tenue om de schouders voor een nieuwe fotosessie en daarna wordt hij voorgesteld aan de media.