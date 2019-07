Hazard had ambitie om in Turkije te voetballen: ‘Hij was graag gekomen’

Eden Hazard maakte deze transferperiode de overstap van Chelsea naar Real Madrid en is daarmee toe aan de derde club in zijn professionele carrière. De 28-jarige aanvaller uit België begon zijn loopbaan in Frankrijk bij Lille OSC en leerde daar Hasan Cetinkaya kennen. Laatstgenoemde had als voetballer een korte carrière in Zweden en is tegenwoordig in België vicevoorzitter van KVC Westerlo. Cetinkaya verklapt dit weekeinde in een interview met Ajansspor dat Hazard in zijn jongere jaren de ambitie had om ooit in Turkije te voetballen.

Cetinkaya was zelf ook jarenlang als administratief manager werkzaam bij Fenerbahçe. Vlak daarvoor leerde hij Hazard kennen bij Lille. "Hij is een oude vriend van me. Ik ken hem sinds zijn vijftiende of zestiende, toen hij nog voor Lille speelde", vertelt Cetinkaya, die naar eigen zeggen geprobeerd heeft om Hazard te strikken voor Fenerbahçe. "Hij was zestien toen hij al minuten maakte voor Lille. Ik heb hem tegen Paris Saint-Germain bekeken en op die leeftijd was hij al enorm goed."

"De voorhoede van Lille bestond destijds uit Eden Hazard, Gervinho en Moussa Sow. Uiteindelijk hebben we Sow naar Fenerbahçe kunnen halen (in 2012, red.)", vervolgt Cetinkaya. Volgens de sportbestuurder had Hazard op jonge leeftijd 'enorme sympathie’ voor Fenerbahçe. "Hij zei me één ding: 'Hasan, op een dag zal ik voor Fenerbahçe spelen'. We weten niet of en wanneer dat zal gebeuren."

Hazard heeft zich sinds zijn vertrek bij Lille in 2012 naar Chelsea stormachtig ontwikkeld, constateert ook Cetinkaya. "Hij is in een andere dimensie beland. Hij kon in zijn tijd bij Lille al naar de grootste clubs van Europa. Hij was graag naar Fenerbahçe gekomen. We zullen zien of hij ooit het shirt van Fenerbahçe zal dragen", besluit Cetinkaya.