Luuk de Jong bij debuut voor Sevilla na 32 minuten gewisseld

Luuk de Jong heeft een ongelukkig officieus debuut als speler van Sevilla achter de rug. De deze transferperiode van PSV overgekomen spits begon zaterdagavond in de basis in het oefenduel met Reading, maar moest zich uiteindelijk al na 32 minuten laten vervangen vanwege fysieke klachten. Op dat moment was er nog niet gescoord in Sevilla.

Onduidelijk is wat De Jong precies mankeert, maar hij liep er ten tijde van zijn wissel niet meer okselfris bij. Volgens Spaanse media werd de international van het Nederlands elftal vooral uit voorzorg gewisseld. Munas Dabbur, een andere zomeraanwinst van Sevilla, loste hem uiteindelijk af. De Jong had de afgelopen week ook maar nauwelijks getraind vanwege heupklachten en had de groepstraining pas vrijdag hervat, zo berichtte El Desmarque eerder al.

Sevilla bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen in LaLiga en speelde tegen Reading pas zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Het elftal van nieuwbakken trainer Julen Lopetegui oefent de komende weken nog tegen onder meer Liverpool en TSG Hoffenheim, alvorens het op 18 augustus op bezoek bij Espanyol zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in LaLiga speelt.