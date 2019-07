Twijfels bij fameuze statistiek Van Dijk: ‘Ik scoorde en liet hem achter'

Virgil van Dijk was vorig seizoen de rots in de branding in de verdediging van Liverpool en werd uiteindelijk in Engeland verkozen tot PFA Player of the Year. Eén statistiek was tekenend voor de superioriteit van Van Dijk: de Nederlandse centrumverdediger zou in het gehele Premier League-seizoen geen enkele keer voorbij zijn gedribbeld door een tegenstander. Tottenham Hotspur-aanvaller Lucas Moura durft echter zijn twijfels te plaatsen bij die statistiek.

Moura werd dit weekeinde door het bekende YouTube-kanaal Desimpedidos geconfronteerd met het feit dat Van Dijk volgens de statistieken vorig seizoen geen enkele keer voorbij is gedribbeld door een tegenstander. "Ik weet eerlijk gezegd niet of dat waar is. Ze zeggen dat hij geen enkele keer voorbij is gedribbeld, maar laten we wel zijn: als een aanvaller voorbij hem is gekomen, dan is het al een dribbel. Ik weet het niet, maar er moeten spelers zijn die hem voorbij zijn gegaan", reageert hij.

Moura refereert aan het duel dat hij op 31 maart met Tottenham speelde tegen Liverpool. De Braziliaanse aanvaller wist aan de aandacht van Van Dijk te ontsnappen en te scoren, maar kon uiteindelijk toch niet voorkomen dat Liverpool met 2-1 zegevierde. "Ik weet dat ik een doelpunt heb gemaakt tegen Liverpool. We verloren, maar ik scoorde en liet hem achter me", vervolgt Moura.

Toch heeft Moura vooral fraaie woorden over voor Van Dijk. "Hij is een geweldige speler, echt waar. Hij is twee meter lang en sterk. Hij kende een geweldig seizoen en werd zelfs uitgeroepen tot de beste speler van de Premier League. Er lopen veel goede spelers rond in de wereld, maar voor mij behoort hij zeker tot de drie beste spelers ter wereld", besluit de aanvaller van Tottenham vol lof.