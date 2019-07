‘Ik weet dat nog goed, Veronica Inside zou ons vak alleen maar beschadigen’

Bas Nijhuis staat bekend als een van de flamboyantste scheidsrechters van Nederland. De 42-jarige Enschedeër houdt naar eigen zeggen van 'mannelijk voetbal' en fluit daar ook naar. Nijhuis is tevens een opvallende verschijning in het scheidsrechterskorps, doordat hij de media niet schuwt. De leidsman verschijnt regelmatig in het televisieprogramma Veronica Inside en dat heeft zijn populariteit doen toenemen.

Ofschoon Nijhuis al geruime tijd als arbiter actief is in de Eredivisie, heeft zijn populariteit vooral in de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Dat kan onmogelijk los worden gezien van zijn optredens in de media, denkt hij zelf. "Dat heeft voor een groot deel met mijn tv-optredens te maken, bij onder meer Veronica Inside waar ik me elke keer weer open opstel. Daarom ben ik ook heel blij dat ik bij Derksen en Genee ben gaan zitten", vertelt hij in een interview met Panorama.

Nijhuis schuift naar eigen zeggen bewust aan bij Veronica Inside. "Ik weet nog goed dat mensen zeiden dat ik daar zo ver mogelijk vandaan moest blijven. Het zou ons vak alleen maar beschadigen, zo kreeg ik te horen. Maar daar was ik het niet mee eens", vervolgt de arbiter. "Dit is juist een programma waar je als scheidsrechter wel moet zitten. Omdat je hier, met al die kijkers, je juist kan profileren."

Naast zijn vele televisieoptredens kwam er in 2017 ook een boek uit van Nijhuis: Niet zeiken, voetballen!. De scheidsrechter is populairder dan ooit. "De scheldpartijen zijn niet helemaal verdwenen, maar het is duidelijk wel wat minder geworden. Zeker aan mijn adres. En dat is mooi, al zijn we er natuurlijk nog lang niet."