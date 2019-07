Advocaat Antoine Griezmann haalt uit: ‘Atlético handelt te kwader trouw’

Sevan Karian is niet te spreken over de houding van Atlético Madrid inzake de transfer van Antoine Griezmann naar Barcelona. Ofschoon de Catalanen vrijdag aankondigden de transferclausule van 120 miljoen te hebben gelicht, liet Atlético op zijn beurt weten dat men daar geen genoegen mee neemt. De hoofdstedelingen vinden recht te hebben op een bedrag van 200 miljoen euro voor de verkoop van de wereldkampioen.

Atlético stelt dat Barcelona en Griezmann al enkele maanden geleden een akkoord bereikten over een vijfjarig contract. Griezmann en Barcelona zouden de transfer hebben uitgesteld tot na 1 juli, omdat de clausule in het contract van de aanvaller op dat moment zou zakken van 200 naar 120 miljoen euro. De Frans international maakte zelf op 14 mei bekend dat hij de intentie had om te vertrekken, dik anderhalve maand voor de verandering van de clausule.

Karian, advocaat van Griezmann, zet vraagtekens bij de gang van zaken. “Atlético handelt te kwader trouw”, wordt hij door L’Équipe geciteerd. “Ongelooflijk. Ze hebben hem precies het tegenovergestelde laten weten dan privé was afgesproken. Dit heeft voor teleurstelling bij Antoine gezorgd. Hij is alleen maar bezig met een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. Dit weekeinde gaat hij zijn nieuwe huis ontdekken.”

“Als Atlético stappen gaat ondernemen, dan zullen wij ook actie ondernemen”, benadrukt Karian aan het Franse dagblad. De nieuwe ontwikkelingen passen in de transfersoap, waarin Barcelona en Atlético al langer verzeild zijn. De Catalanen boden eerst meer dan 120 miljoen euro voor de aanvaller, maar wilden de transfersom in termijnen betalen. Dat viel al niet in goede aarde bij Atlético.