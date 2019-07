Rai Vloet na mislukte buitenlandse avonturen terug op Nederlandse velden

Rai Vloet keert terug op de Nederlandse velden. Excelsior laat via de officiële kanalen weten dat de 24-jarige middenvelder een contract voor één seizoen heeft getekend in Rotterdam, met een optie voor nog een jaar. Vloet zat na zijn vertrek bij het Belgische Sint-Truiden zonder club en heeft zich zodoende transfervrij kunnen aansluiten bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Voor zijn periode bij Sint-Truiden mislukte hij in Italië bij Frosinone.

Vloet verruilde NAC Breda een jaar geleden aanvankelijk voor het Zwitserse FC Chiasso, maar verliet die club vervolgens alweer binnen een maand voor een avontuur in de Serie A bij Frosinone. De jeugdexponent van PSV kwam in Italië echter nauwelijks aan spelen toe, waardoor zijn contract afgelopen februari werd verscheurd. Vloet ging vervolgens aan de slag bij Sint-Truiden, waarvoor hij in vier maanden tijd ook maar twee wedstrijden speelde.

Vloet mocht ook bij Sint-Truiden gratis vertrekken en is nu neergestreken bij Excelsior. Bij de Kralingers treft hij met trainer Ricardo Moniz een oude bekende: de twee werkten in het seizoen 2016/17 samen bij FC Eindhoven. "Wij hadden een goede band met elkaar. Het was een goed seizoen voor mij met FC Eindhoven", licht Vloet toe op de clubsite van Excelsior. "Na mijn vertrek hebben Ricardo en ik altijd contact gehouden. Hij kent mij als persoon en als voetballer, is fanatiek en gedreven, en houdt van hard trainen. Ook houdt hij echt oprecht van het spelletje. Dat spreekt mij enorm aan."

Vloet heeft naar eigen zeggen bewust gekozen voor een terugkeer naar Nederland, waar hij behalve PSV, FC Eindhoven en NAC ook nog SC Cambuur diende. Na zijn vertrek bij Sint-Truiden was er opnieuw belangstelling uit het buitenland, zegt hij. "Ik was ook bijna rond met een club, maar uiteindelijk voelde het toch niet goed. Ik wil wedstrijden spelen en laten zien wat ik kan. Naar mijn gevoel is Excelsior hiervoor de juiste keuze."