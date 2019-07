Kia Joorabchian is transfergeruchten zat: ‘Barcelona moet die mensen opsporen’

Philippe Coutinho wordt vrijwel dagelijks door de Catalaanse sportkranten in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona, maar volgens zaakwaarnemer Kia Joorabchian heeft de Braziliaanse middenvelder annex aanvaller geen enkele intentie om deze transferperiode te verkassen. Joorabchian verzekert eveneens dat Barcelona tevreden is over Coutinho, ondanks de vele geruchten dat de club wel heil zou zien in een zomerse verkoop van de 27-jarige spelmaker.

Joorabchian springt dit weekeinde in gesprek met The Telegraph in de bres voor Coutinho, die sinds zijn komst in januari 2018 van Liverpool voor een bedrag van 145 miljoen euro nog maar zelden heeft weten te overtuigen bij Barcelona. "Mij is verteld dat Barcelona absoluut niet de intentie heeft om hem deze zomer te verkopen. Barcelona heeft met niemand gesproken en de verhalen die de ronde doen zijn simpelweg onwaar", briest Joorabchian.

"Ik accepteer het niet hoe er door sommigen over Philippe wordt gesproken. Ze maken hem al anderhalf jaar af en tot nu toe hebben we er niets van gezegd, maar ik laat het niet meer toe, want Barcelona heeft ons verteld dat hij blijft", vervolgt de Iraanse belangenbehartiger. Joorabchian beticht 'bepaalde mensen binnen Barcelona' ervan valse informatie te lekken naar lokale media. "Het kamp van Coutinho is niet actief op zoek naar een transfer, maar we geloven dat er binnen Barcelona bepaalde mensen zonder autoriteit zijn die hem proberen te verkopen."

Joorabchian roept Barcelona dan ook op om open kaart te spelen. "Ze moeten de mensen binnen hun organisatie die valse informatie lekken opsporen, of ze moeten, als ze plotseling van mening zijn veranderd, ons de waarheid vertellen." Coutinho heeft nog een contract tot medio 2023 bij Barcelona. De recente komst van Antoine Griezmann naar het Camp Nou lijkt hem echter nog verder naar achter te drukken in de pikorde.