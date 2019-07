‘Real Madrid wil dik 200 miljoen euro in twee weken tijd verdienen’

Real Madrid gaat in de komende twee weken proberen om de selectie van trainer Zinédine Zidane grondig te renoveren. De Madrileense topclub heeft al de nodige aankopen voor komend seizoen gerealiseerd, maar is volgens de laatste berichten uit Spanje de komende twee weken volledig gefocust op het verkopen van voetballers. Florentino Pérez speelt daar een belangrijke rol in.

Pérez reist zondag af naar Canada om zich bij de selectie van Real Madrid in Montreal te voegen. Daarna gaat hij ook mee naar de Verenigde Staten om de oefenduels met Bayern München, Arsenal en Atlético Madrid in het kader van de International Champions Cup bij te wonen. Tot zijn terugkeer naar Spanje, 28 juli, zal hij zich vooral bezighouden met het afronden dan wel versnellen van een paar uitgaande transfers.

Vijf voetballers van de A-selectie komen niet in de plannen van Zidane voor: James Rodríguez, Lucas Vázquez, Mariano, Borja Mayoral en Gareth Bale. Daar komt mogelijk ook de aftocht van Keylor Navas bij, indien een geïnteresseerde club aan de financiële verwachtingen van Real Madrid kan voldoen. In totaal hoopt de Koninklijke naar verluidt ruim tweehonderd miljoen euro aan inkomsten te bewerkstelligen.

De verkoop van Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Theo Hernández en Raúl de Tomas leverde Real Madrid reeds 125 miljoen euro op. Daarmee werd de komst van Eden Hazard van Chelsea gefinancierd. Met de aanstaande verkopen zou Pérez volgens Spaanse media de kosten van de komst van Paul Pogba willen dekken. De voorzitter wil derhalve geen nieuwe speler halen zolang men zelf niet in staat is om een of meerderen van de eerdergenoemde vijf uit te zwaaien.

Napoli wil James voor een relatief bedrag aantrekken, maar Real Madrid houdt vast aan 42 miljoen euro exclusief bonussen. Pérez zou hooguit een transfersom in termijnen willen accepteren, maar zeker geen huur met een verplichte optie tot koop of een lagere transfersom. Voor Vázquez en Mariano bestaat belangstelling uit Engeland, terwijl Bale vooralsnog geen concrete interesse geniet.