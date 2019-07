Man United is klaar met Mino Raiola en verhoogt vraagprijs

De Engelse grootmacht is volledig klaar met Pogba's zaakwaarnemer Mino Raiola en wil duidelijk maken dat zij de volledige controle heeft over de middenvelder.

Sergi Gómez staat in de belangstelling van Atalanta. De Italianen zien in de verdediger van Sevilla de perfecte opvolger voor Gianluca Mancini, die op de nominatie staat om naar AS Roma te verkassen. (Sky Italia)