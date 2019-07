Valencia stuurt ‘de Muur’ voor veertien miljoen euro naar Italië

Jeison Murillo keert terug in de Serie A. Valencia en Sampdoria maken zaterdagavond op de clubsite bekend dat de verdediger voor de club uit Genua heeft getekend. Het gaat om een verhuur tot 30 juni 2020, met een huursom van twee miljoen euro. Daarna treedt een contract tot medio 2023, tegen een verplichte optie tot koop van twaalf miljoen euro, in werking.

Het is voor het eerst sinds jaren dat Murillo, die de bijnaam ‘de Muur’ heeft, niet met een wirwar van gedeelde transferrechten te maken zal hebben. De 27-jarige Colombiaan tekende in 2010 bij Udinese, waarna hij in Spanje bij zusterclub Granada werd gestald. De Zuid-Spaanse club kocht Murillo en verhuurde de verdediger meteen aan Cádiz en later Las Palmas.

Murillo ondertekende medio 2015 een contract voor vijf jaar met Internazionale. Na 65 duels werd hij in de zomer van 2017 voor twee seizoenen aan Valencia uitgeleend, met een verplichte optie tot koop. Valencia koos ervoor om Murillo in de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen aan Barcelona uit te lenen. Hij kwam echter niet verder dan vier duels en de optie tot koop van 25 miljoen euro werd door de Catalanen niet gelicht.