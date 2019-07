Manchester United-speler wil Eredivisie-contract afdwingen in proefperiode

Cameron Borthwick-Jackson is binnenkort mogelijk in de Eredivisie te bewonderen. SC Heerenveen laat via de officiƫle kanalen weten dat de 22-jarige verdediger van Manchester United vanaf maandag op proef zal zijn in Friesland. Borthwick-Jackson heeft geen toekomst bij Manchester United, ondanks een tot medio volgend jaar doorlopend contract.

De Engelse linksback werd het afgelopen seizoen al door Manchester United verhuurd aan vierdedivionist Scunthorpe United en de kans is groot dat hij opnieuw elders gestald zal worden. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft op de linksbackpositie immers de beschikking over onder anderen Luke Shaw, Ashley Young en Matteo Darmian.

Borthwick-Jackson doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Manchester United en speelde tot dusver veertien wedstrijden in de hoofdmacht van the Red Devils. Zijn debuut voor de club maakte hij in het seizoen 2014/15 onder de hoede van toenmalig manager Louis van Gaal. Hij werd daarna achtereenvolgens verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, Leeds United en dus Scunthorpe United.