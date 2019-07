Fortuna Sittard verrast met oefenzege op Bayer Leverkusen van Peter Bosz

Fortuna Sittard heeft zaterdagmiddag een fraaie oefenzege geboekt. De Limburgse Eredivionist won in Duitsland met 0-1 van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Rasmus Karjalainen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Fortuna begint het nieuwe Eredivisie-seizoen over drie weken met een uitwedstrijd tegen AZ en speelt in de tussentijd nog minimaal één oefenwedstrijd, tegen PAOK Saloniki.

Leverkusen begon zeker niet op volle oorlogssterkte, maar Bosz stuurde toch enkele grote namen het veld op. Gerespecteerde spelers als Kai Havertz, Lucas Alario, Wendell, Aleksandar Dragovic en Karim Bellarabi begonnen in de basis, evenals zomeraanwinsten Kerem Demirbay en Moussa Diaby. Daley Sinkgraven zat niet bij de selectie van Leverkusen, mogelijk doordat die Werkself later op de dag nog tegen het Belgische AS Eupen oefent.

Bij Fortuna had nieuwbakken trainer Sjors Ultee basisplaatsen over voor vier nieuwkomers: Karjalainen, Felix Passlack, Àlex Carbonell Vallés en Grégoire Amiot. Fortuna ontsnapte in de openingsfase aan een achterstand doordat een poging van Kevin Bukusu op de paal belandde en nam zelf na precies een halfuur voetballen verrassend de leiding. Karjalainen benutte een rebound en nam daarmee het enige doelpunt van de middag voor zijn rekening.