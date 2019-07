Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic (50) getroffen door acute leukemie

Sinisa Mihajlovic kampt met acute leukemie, zo maakt de vijftigjarige trainer van Bologna zaterdagmiddag zelf wereldkundig op een ingelaste persconferentie. Eerder dit weekeinde berichtte Corriere dello Sport al dat Mihajlovic was getroffen door een serieuze ziekte.

Tijdens de speciaal ingelaste persconferentie kwamen behalve Mihajlovic zelf ook de clubarts van Bologna en voorzitter Walter Sabatini aan het woord. Laatstgenoemde bevestigt dat Mihajlovic aan het roer zal blijven staan bij de werkgever van onder anderen Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten. "Met veel moed heeft de coach besloten om een persconferentie te houden om een update te geven over zijn situatie én anderen te steunen. Hij zal Bologna in zijn handen hebben tot de dag dat zijn contract afloopt", verzekert Sabatini. "Hij zal bij ons blijven, wat er ook gebeurt. Alhoewel ik jullie kan zeggen dat er niets zal gebeuren, want deze man is zo sterk. Laat ik het duidelijk zeggen: Sinisa blijft trainer van Bologna, er verandert niets."

Mihajlovic had aanvankelijk last van koorts. "Helaas, of misschien wel gelukkig, kwamen er tijdens een onderzoek afwijkingen aan het licht die er vier maanden geleden nog niet zaten", legt de Servische oud-voetballer uit. "Ik zal het allemaal duidelijk uitleggen, want ik wil niet dat men gaat speculeren. Ik zal jullie de waarheid vertellen, hoe het zit. Hierna zullen de updates verzorgd worden door de artsen, zodat mijn privacy gerespecteerd wordt."

???? Mister, sono scioccato da questa notizia. Ti do tutta la mia forza per recuperare il più in fretta possibile. ?? @BfcOfficialPage

??#FORZASINISA ???? pic.twitter.com/uFsND6e0Dp — Mitchell Dijks (@DijksMitchell) July 13, 2019

"Toen ik het nieuws hoorde, was dat een flinke tegenvaller. Ik heb dagen gehuild, je ziet je leven passeren", vervolgt een zichtbaar geëmotioneerde Mihajlovic. "Dit zijn geen tranen van angst. Ik respecteer de ziekte, ik zal hem in de ogen kijken, zoals ik altijd heb gegaan. Ik kan niet wachten om naar het ziekenhuis te gaan en dit gevecht te beginnen. Het is een agressieve vorm van kanker, maar de kanker is te verslaan. Dat heb ik ook uitgelegd aan mijn spelers tijdens een bespreking. Ja, ik heb wat tranen laten rollen. Ik heb de spelers uitgelegd dat we de aanval moeten zoeken en moeten winnen. Als we afwachten en proberen te verdedigen, zullen we hoe dan ook verliezen. Ik moet mijn tactische vaardigheden gebruiken tijdens deze strijd en ik weet zeker, zonder twijfel, dat ik deze strijd zal winnen. Ik zal deze strijd winnen voor mijn familie, mijn kinderen en voor hen die van mij houden."

Mihajlovic begint dinsdag aan zijn behandelingen. "Ik heb de afgelopen dagen 600 tot 700 berichten ontvangen. Ik heb ze niet allemaal kunnen beantwoorden, het spijt me. Ik wilde wat tijd voor mezelf nemen en alle negatieve gedachten van me afwerpen, zodat ik klaar zou zijn voor de strijd die mij te wachten staat", legt hij uit. "Ik durf te wedden dat jullie allemaal dachten dat ik de laatste was die ziek kon worden. Ik ben groot en sterk, en ik ben op 28 februari nog getest. Toen was alles nog normaal. Ik heb tot mei elke dag getraind, heb gereisd en gevoetbald. Ik heb me geen moment moe gevoeld, er was geen pijn. Alles was normaal. Mijn vader is overleden aan kanker, dus ik werd sowieso al regelmatig getest. Als ik deze tests niet had ondergaan, dan was ik gedurende een jaar geen symptomen tegengekomen. Niemand moet denken dat we niet te vernietigen zijn. Iedereen denkt: dat overkomt mij niet. Maar wanneer het gebeurt, is dat een shock. Het maakt veel uit of je het na twee maanden ontdekt, of pas na een jaar."