Horrorhuwelijk tussen Inter en Icardi krijgt nieuwe optater in Lugano

Mauro Icardi lijkt steeds meer op weg richting de uitgang bij Internazionale. De Argentijnse spits heeft van de clubleiding reeds te horen gekregen dat hij deze zomer mag uitkijken naar een andere werkgever, en nu heeft Icardi ook nog eens het trainingskamp van de Italiaanse grootmacht in het Zwitserse Lugano verlaten. Inter bevestigt zaterdagmiddag via de officiële kanalen dat Icardi zal terugkeren naar Italië en dat hij ook de Azië-tour die gepland stond aan zich voorbij zal laten gaan.

Icardi weet sinds enige dat hij geen toekomst meer heeft bij Inter. Samen met ploeggenoot Radja Nainggolan komt hij niet voor in de plannen van nieuwbakken trainer Antonio Conte, zo liet voorzitter Giuseppe Marotta vorige week weten in gesprek met Sky Sport Italia. "Mauro en Radja weten heel goed dat ze niet in onze plannen voorkomen, met alle respect. Als je een project opbouwt, moet je de juiste profielen vinden. We hebben met de spelers gesproken en respecteren hun contractuele situaties. We hebben hen het standpunt van de club overgebracht, dat is mijns inziens het allerbelangrijkste. Beiden weten dat ze niet in onze plannen voorkomen", liet Morotta vorig weekeinde optekenen.

Inter gaat binnenkort op trainingskamp in Azië, maar Icardi zal tijdens die reis in elk geval ontbreken. De 26-jarige spits zal zaterdag nog terugkeren naar Milaan en daar vervolgens voor zichzelf gaan trainen. De rest van de Inter-selectie zal later doorreizen naar Azië, waar oefenwedstrijden tegen Manchester United, Juventus, Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur gespeeld gaan worden.

Icardi heeft nog een contract tot de zomer van 2021 bij Inter, maar lijkt bij een acceptabel bod dus te mogen vertrekken. Vorige week berichtten onder meer La Gazzetta dello Sport, Corriere di Torino, Sport Mediaset en Rai Sport al dat de aanvaller hard op weg is naar Juventus, dat al jarenlang aast op Icardi. Het huwelijk tussen Icardi en Inter vertoonde de laatste maanden sowieso al steeds meer scheurtjes. Aan het einde van het vorige seizoen werd hij bijvoorbeeld door toenmalig coach Luciano Spalletti een periode uit de selectie gezet, naar verluidt vanwege een incident op de training.