Manchester United slaat ruilvoorstel uit Milaan af

Real Betis leek dicht bij de komst van Borja Iglesias, maar er is een kaper op de kust verschenen. West Ham United gaat mogelijk een late poging wagen om de spits over te nemen van Espanyol. (Marca)

Atalanta gaat zich waarschijnlijk op korte termijn bij Sevilla melden. De Italiaanse Champions League-deelnemer is zeer gecharmeerd van verdediger Sergio Gómez. (Sky Italia)

AS Roma heeft bij AC Milan geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Suso. De Spaanse aanvaller heeft een transferclausule van veertig miljoen euro in zijn contract bij Milan staan. (Sky Italia)

Nacho Fernández blijft aankomend seizoen bij Real Madrid. De verdediger werd in verband gebracht met een vertrek uit het Santiago Bernabéu, maar hij heeft besloten in Madrid te blijven. (Marca)