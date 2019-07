Ajax bevestigt afwezigheid De Ligt en neemt 28 spelers mee naar Oostenrijk

Matthijs de Ligt ontbreekt op het trainingskamp dat Ajax aankomende week belegt in Neustift im Stubaital, zo melden de Amsterdammers zaterdagmiddag via de officiële kanalen. De verdediger gaat niet mee naar Oostenrijk ‘in afwachting van een eventuele transfer’, waarbij Juventus de nieuwe bestemming van de aanvoerder lijkt te worden.

De bevestiging van Ajax komt een dag na het nieuws van De Telegraaf dat De Ligt Ajax voor een bedrag van 75 miljoen euro gaat verlaten. De afronding van het papierwerk wordt op korte termijn verwacht, waarna de verdediger het vliegtuig richting Italië zal pakken om zich bij zijn nieuwe ploeggenoten te voegen. Juventus onderneemt binnenkort een oefentrip richting Azië en wil De Ligt dan al graag meenemen.

Erik ten Hag neemt 28 spelers mee naar Oostenrijk, waaronder de talenten Sergiño Dest, Jurriën Timber en Victor Jensen. Ook aankopen Kjell Scherpen, Lisandro Martínez, Kik Pierie, Razvan Marin en Quincy Promes zijn van de partij. Copa América-gangers David Neres en Nicolás Tagliafico en de onlangs nog op de Afrika Cup actieve André Onana, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech ontbreken wel.

Ajax zal tijdens het trainingskamp twee oefenwedstrijden afwerken. Zondagavond is het Turkse Istanbul Basaksehir de tegenstander in Mittersill. Vier dagen later wordt er in Saalfelden geoefend tegen Premier League-club Watford.

De volledige selectie van Ajax:

Doel: Bruno Varela, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen

Verdediging: Rasmus Kristensen, Joël Veltman, Perr Schuurs, Daley Blind, Lisandro Magallán, Lisandro Martínez, Kik Pierie, Sergiño Dest, Jurriën Timber

Middenveld: Razvan Marin, Lasse Schöne, Carel Eiting, Donny van de Beek Zakaria Labyad, Dani de Wit, Siem de Jong, Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang, Victor Jensen

Aanval: Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Lassina Traoré, Quincy Promes.