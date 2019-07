VVV-Venlo verwelkomt publiekslieveling Keisuke Honda op trainingsveld

Keisuke Honda staat de komende weken op het trainingsveld bij VVV-Venlo, zo melden de Limburgers zaterdagmiddag via de officiële kanalen. De 33-jarige Japanner is momenteel clubloos en hij zal voorlopig zijn conditie op peil houden bij de club waar hij jaren geleden furore maakte.

Honda speelde voor het laatst voor het Australische Melbourne Victory. Zijn contract daar liep echter af en de spelmaker is inmiddels op zoek naar een nieuwe werkgever. De middenvelder is nog wel actief als bondscoach van Cambodja, maar wil zijn actieve loopbaan nog geen gedag zeggen.

Honda keert zodoende ruim negen jaar na zijn afscheid bij VVV weer even terug op het oude nest. De middenvelder was tussen begin 2008 en begin 2010 actief in Venlo en groeide in die tijd uit tot publiekslieveling en sterspeler. Uiteindelijk maakte hij voor zes miljoen euro de overstap naar CSKA Moskou, waarmee hij nog altijd de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis is.

Na vier jaar in Rusland volgde een nieuw avontuur bij AC Milan, dat hem drie jaar aan boord hield. Via een tussenstop bij het Mexicaanse Pachuca kwam Honda vorig jaar terecht in Melbourne. De 98-voudig internationval van Japan tekende destijds een eenjarig contract en staat nu dus weer voor een nieuwe stap.