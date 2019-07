‘PSV-delegatie reist af naar Monaco voor gesprek met Mino Raiola’

PSV neemt deze zomer mogelijk nog afscheid van Steven Bergwijn en Hirving Lozano en met Bruma werd er al een eerste vervanger voor het duo binnengehaald. Als tweede aanwinst is Steven Berghuis nadrukkelijk in beeld in het Philips Stadion en de Eindhovenaren lijken van plan om serieus werk te maken van de komst van de aanvaller van Feyenoord.

Veronica Inside meldt zaterdag dat ‘goed geïnformeerde bronnen’ hebben bevestigd dat een delegatie van PSV naar Monaco is afgereisd om een gesprek te voeren met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Berghuis. Algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong zouden het vliegtuig richting het prinsdom gepakt hebben voor een ontmoeting met de belangenbehartiger.

Feyenoord hoopt echter een stokje te kunnen steken voor een vertrek van Berghuis en de club heeft de aanvaller naar verluidt onlangs een voorstel gedaan om zijn contract, tegen verbeterde voorwaarden, te verlengen. Als de 27-jarige Berghuis hier niet mee akkoord gaat, lijkt dit wel het laatste jaar waarin de Rotterdammers de hoofdprijs kunnen vragen. Zijn huidige contract kent immers een looptijd tot medio 2021, waardoor hij volgend jaar nog maar een seizoen vast zou liggen.

Stam was onlangs in gesprek met het Algemeen Dagblad in ieder geval duidelijk over zijn wens om Berghuis te behouden: “Hij is creatief en dat wil ik op het middenveld. Hij kan een mannetje passeren, scoren en mensen voor de goal zetten. Dat kan het verschil maken. Ik wil zien hoe dit zich ontwikkelt. Ik ga er ook vanuit dat hij gewoon bij Feyenoord blijft, dat we nog een tijd zullen samenwerken. Veel interesse voor hem? Ja, van PSV. Maar ik denk dat hij hier blijft”, liet de oefenmeester optekenen.