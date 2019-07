‘Met deze selectie zijn we een flinke uitdager voor Ajax, PSV en Feyenoord’

John van den Brom maakte onlangs na vijf jaar AZ de overstap naar FC Utrecht en Arne Slot is zijn opvolger in Alkmaar. De trainer, die de afgelopen twee seizoenen als assistent werkzaam was in het AFAS Stadion, heeft gezien dat FC Utrecht zich met de komst van onder meer Adrián Dalmau, Václav Cerny en Adam Maher al behoorlijk versterkt heeft, terwijl bij AZ vooralsnog alleen Yukinara Sugawara is binnengekomen. Slot gaat er echter van uit dat zijn ploeg FC Utrecht ook aankomend seizoen onder zich zal weten te houden.

“Met Adam hebben ze echt een hele goede speler binnengehaald, dat hebben we vorig jaar hier bij AZ gezien”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports. “En ik weet wat John kan, ik weet dat hij een heel goede trainer is en overal waar hij werkt succesvol is. Utrecht zat vorig jaar niet ver achter ons, dus als je alles bij elkaar optelt, kan je er wel van uitgaan dat Utrecht zich dit seizoen erg goed zal gaan presenteren.”

Slot verwacht dat zijn ploeg daarentegen ook beter zal gaan presteren dan vorig seizoen, waardoor hij hoopt het gat met FC Utrecht in stand te houden. De oefenmeester wil de blik dan ook vooral naar boven richten: “Met de selectie die we nu hebben denken we een flinke uitdager te kunnen zijn voor Ajax, PSV en Feyenoord.”

De trainer baalt er dan ook niet van dat er behalve de negentienjarige Sugawara nog geen nieuwe spelers binnen zijn gekomen: “Ik ben ontzettend tevreden met de spelers die we hebben. Voor ons is het heel mooi dat we onze jongens hebben kunnen behouden, want wij hebben natuurlijk een aantal zeer grote talenten, die de afgelopen jaren heel goed gepresteerd hebben. Dat we die jongens nog bij ons hebben is de grote winst voor ons.”