‘De Ligt gaat ook wel spelen, maar in grote wedstrijden moet ik het nog zien’

Matthijs de Ligt maakt op korte termijn de overstap naar Juventus en zal in Turijn twee concurrenten van naam tegenkomen. La Vecchia Signora bouwt achterin al jaren op Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, die tussendoor wel een seizoen voor AC Milan speelde, en de twee lijken routiniers nog niet versleten. Luca Bianchin, bij La Gazzetta dello Sport de vaste volger van Juventus, denkt dan ook dat De Ligt in eerste instantie derde in de pikorde zal worden.

“Van een speler die voor zo'n bedrag wordt aangetrokken, verwacht je natuurlijk dat hij gaat spelen. En dat gaat ook wel gebeuren. Maar in de grote wedstrijden moet ik het nog zien”, vertelt Biancin in gesprek met de NOS over De Ligt, die naar verwachting voor 75 miljoen euro de overstap maakt. De aanvoerder van Ajax trok in april nadrukkelijk de aandacht door tegen Juventus te scoren in de kwartfinale van de Champions League, maar volgens Bianchin wordt hij al sinds oktober intensief gevolgd: “Sindsdien staat hij al bovenaan het lijstje om de verdediging te versterken.”

De reden dat het zo lang duurde voordat Juventus echt concreet werd, is volgens Bianchi omdat de club ook nog dacht aan een terugkeer van Paul Pogba. Er was echter alleen geld voor óf De Ligt, óf de middenvelder van Manchester United en nu het gelukt is om Aaron Ramsey en Adrien Rabiot transfervrij binnen te halen, lijkt Pogba niet meer nodig. De Ligt is daardoor de grote aankoop van deze zomer geworden, al zou Juventus ook nog denken aan de komst van Internazionale-spits Mauro Icardi.

Voor de nieuwkomer uit Nederland zal in ieder geval een flinke concurrentiestrijd volgen met de 34-jarige Chiellini en de twee jaar jongere Bonucci: “Ze worden een jaartje ouder, Chiellini zal nog een of twee seizoenen tot de absolute top behoren. Maar hij zal nu op zijn leeftijd ook zeker niet alles meer spelen. De Ligt is vooral een transfer voor de toekomst”, gaat Bianchi, die niet verwacht dat de nieuwe trainer Maurizio Sarri af zal wijken van het systeem met twee centrale verdedigers, verder. “Dus het wordt een geweldige strijd om de plekken achterin.”