‘Het kan toch niet zo zijn dat Feyenoord kampioen wordt, maar Ajax CL speelt?’

De UEFA presenteerde onlangs, in overleg met de European Club Association (ECA), plannen om vanaf 2024 de Champions League en de Europa League flink op de schop te gooien. Volgens de nieuwe opzet worden de twee Europese toernooien bijna een ‘gesloten competitie’, waarvoor het heel moeilijk wordt om via nationale competities een ticket te verdienen. De KNVB en de Eredivisie CV kunnen zich niet in deze plannen vinden.

De nieuwe voorstellen reppen over vier poules van acht teams in de Champions League. Van die acht teams kwalificeren de beste zes zich al voor de editie van het seizoen erop, terwijl de slechtste twee teams degraderen. Hierdoor staan 24 van de 32 deelnemers al vast voor het volgende seizoen, ongeacht wat zij in dat seizoen in hun eigen nationale competitie hebben gepresteerd. De vier halvefinalisten van de Europa League ‘promoveren’ eveneens naar de Champions League, waardoor er nog maar vier tickets overblijven die verdiend kunnen worden via de nationale competities.

Deze plannen van de UEFA hebben al tot veel kritiek geleid vanuit onder meer de Premier League en de Bundesliga. Ook binnen de ECA verschillen de meningen nadrukkelijk: een aantal grootmachten, waaronder met name Juventus, stuurt nadrukkelijk aan op deze opzet, terwijl veel clubs uit de subtop de plannen juist niet zien zitten. Ajax-directeur Edwin van der Sar bekleedt de positie van vicevoorzitter bij de ECA en heeft zich niet persoonlijk uitgesproken tegen de plannen, terwijl de Amsterdammers de brief die de KNVB en de Eredivisie CV nu aan de UEFA hebben gestuurd wel onderschrijven.

“Wij vinden het om twee redenen onzalige voorstellen”, legt Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, uit in gesprek met De Telegraaf. “Eén, de nieuwe opzet komt sportieve gelijkheid niet ten goede, terwijl dit juist centraal moet staan. De UEFA moet juist een format bedenken dat de kansen vergroot voor Ajax en PSV om in de Champions League te spelen in plaats van barrières op te werpen waardoor ze bij voorbaat buitenspel worden gezet.”

Als tweede wijst De Jong naar de ‘verzwakking’ van de Eredivisie en het toernooi om de TOTO KNVB Beker, aangezien een beloning in de vorm van een Europees ticket weleens zou kunnen verdwijnen: “Het kan toch niet zo zijn dat Feyenoord Nederlands kampioen wordt, maar niet wordt toegelaten tot de Champions League omdat Ajax een hoger clubcoëfficiënt heeft? Het haalt alle prikkels weg bij de Eredivisie.” De KNVB vraagt de UEFA dan ook nadrukkelijk om andere mogelijkheden in overweging te nemen en niet aan te sturen op een ‘gesloten model’ voor de Europese toernooien.