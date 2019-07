‘De Ligt kiest rugnummer uit; commissie Raiola circa tien procent’

Matthijs de Ligt staat op het punt om zijn transfer naar Juventus af te ronden. De verdediger gaat niet met Ajax mee op traininskamp naar Oostenrijk, maar vliegt op korte termijn naar Turijn. Volgens De Telegraaf betaalt la Vecchia Signora een bedrag van 75 miljoen euro. In de Italiaanse media zijn meer details over de deal naar buiten gekomen.

Naar verluidt gaat De Ligt zijn rugnummer behouden. Bij Ajax speelde hij het afgelopen seizoen met nummer vier en ook in Italië wordt dat het geval. Vorig seizoen speelde niemand van Juventus dit nummer. Medhi Benatia was de laatste speler bij Juventus die rugnummer vier droeg. De Marokkaans international maakte in januari voor acht miljoen euro de overstap naar Al Duhail. In het vijfjarige contract van De Ligt wordt een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro opgenomen. Ieder jaar stijgt dit bedrag met tien miljoen euro, tot aan 200 miljoen euro in zijn vijfde en laatste contractjaar, aldus La Gazzetta dello Sport.

De Ligt kreeg vrijdag van Ajax groen licht om het trainingskamp over te slaan in afwachting van het afronden van zijn transfer. Geruchten in Italië gaan de ronde dat de verdediger momenteel met Mino Raiola in Monaco is, wachtend op groen licht. De zaakwaarnemer houdt naar verluidt een bedrag van acht miljoen euro over aan de transfer van de Oranje-international. De Telegraaf schrijft zaterdag dat Ajax en Juventus akkoord zijn over de transfersom, maar dat de Amsterdammers nog wachten op een garantstelling vanuit Turijn.