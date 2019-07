‘Real Sociedad hoopt op maximaal 32 miljoen euro bij transfer Griezmann’

Real Sociedad houdt een groot bedrag over aan de transfer van Antoine Griezmann van Atlético Madrid naar Barcelona. De club uit LaLiga wist in 2014 bij de verkoop van de Fransman aan Atlético een doorverkooppercentage te bedingen van twintig procent, zo melden diverse Spaanse media. Barça heeft door 120 miljoen euro te betalen de ontsnappingsclausule van Griezmann geactiveerd.

Real Sociedad verkocht Griezmann vijf jaar geleden voor dertig miljoen euro. De club uit LaLiga ontvangt de komende dagen in eerste instantie een bedrag van 24 miljoen euro van Atlético Madrid. Dat bedrag kan uiteindelijk nog oplopen naar 32 miljoen euro aangezien de Madrilenen stappen gaan ondernemen tegen de regerend landskampioen van Spanje.

Atlético Madrid hoopt namelijk nog eens tachtig miljoen euro extra te ontvangen van Barcelona. De Catalanen hebben tot 12 juli gewacht met het aantrekken van Griezmann, omdat zijn ontsnappingsclausule aan het begin van deze maand van 200 miljoen euro zakte naar 120 miljoen euro. De club van trainer Diego Simeone is nu op zoek naar bewijs waarmee aangetoond kan worden dat Griezmann in maart van dit jaar al akkoord was met een overgang naar het Camp Nou.

“Atlético gelooft dat het bedrag dat is overgemaakt onvoldoende is om te voldoen aan de ontsnappingsclausule, aangezien het duidelijk is dat de speler zich al aan Barcelona heeft gecommitteerd voordat bovengenoemde clausule van 200 naar 120 miljoen zakte”, leest een statement van los Colchoneros. “De speler maakte bovendien op 14 mei, voordat de clausule werd aangepast, bekend dat hij de club zou verlaten. Atlético gelooft daarom dat de beëindiging van het contract, afgaande op eerder gebeurtenissen en acties van de speler, al voor het einde van het afgelopen seizoen plaatsvond. De club is daarom begonnen met het in werking stellen van procedures die zijn belangen en rechten moeten beschermen.”