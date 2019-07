Stam: ‘Als ik ze om 6.15 uur had laten starten hadden ze er ook gestaan’

Jaap Stam streek deze week met de Feyenoord-selectie neer in Oostenrijk. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen trainden de Rotterdammers in de Alpen en ging vrijdag een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg met 3-1 verloren. Stam heeft in zijn eerste weken als trainer van Feyenoord zijn stempel al gedrukt. De trainer schotelde zijn spelers al vroeg de ochtend looptrainingen voor.

Het Algemeen Dagblad sprak Stam over zijn 'no-nonsenseaanpak' en haalde de ochtendloopjes van 8.15 uur aan. “Als ik ze om 6.15 had willen laten starten? Dan hadden ze er ook gestaan”, aldus Stam tegenover de krant. “Vetverbrandingsloopjes zijn het, niet meer en niet minder. Deed ik als speler bij PSV al.”

Stam heeft op het trainingskamp geen geheimen voor de media. Dat iedereen kon zien hoe hij zijn ploeg traint op het opbouwen, afjagen en inzakken is voor hem geen probleem. “De Engelse pers, dat was andere koek'', aldus Stam. “Ik ging in Manchester een keer met mijn vrouw Ellis naar de bioscoop. Na de film kochten we een grote zak snoep voor de kinderen. Had die gozer achter de toonbank meteen de pers gebeld en gezegd dat ik dat snoep tijdens de film al had. Ze hadden zelfs berekend dat ik om de vijf seconden een snoepje had gegeten om die zak op te krijgen. Zo werkten die gasten daar.”

Terugkijkend op de oefenwedstrijd tegen Salzburg geeft Stam in gesprek met VTBL aan dat hij tevreden is met de manier van spelen. Persoonlijke fouten deden Feyenoord de das om. “Deze persoonlijke fouten, of deze momentjes, daar gaan we van leren. Dat gaan we de volgende keer anders doen”, aldus Stam, die na Nick Marsman, Luciano Narsingh en Liam Kelly hoopt op meer aanwinsten. “Het liefst wil je er nog in elke linie een speler bij, maar dat is niet mogelijk. Wij moeten heel kieskeurig te werk gaan in wat wij gaan doen.”