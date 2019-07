‘Heerenveen hoopt op komst Nigeriaan na afgeketste deal met Lazio’

SC Heerenveen hoopt zich op korte termijn te versterken met Chidira Ejuke, zo meldt de Leeuwarder Courant. De 21-jarige Nigeriaan speelde de afgelopen drie seizoenen voor het Noorse Valerenga, waar zijn contract nog een jaar doorloopt. Technisch manager Gerry Hamstra is op zoek naar een nieuwe linksbuiten nadat Dennis Johnsen niet definitief van Ajax werd overgenomen.

Heerenveen had een optie tot koop op Johnsen, maar zag daar van af. De Noorse aanvaller heeft nu op huurbasis de overstap naar PEC Zwolle gemaakt. Ejuke is inmiddels in beeld om de selectie van de club uit Friesland te versterken. De voormalig Nigeriaans jeugdinternational staat in de belangstelling van meerdere clubs en er zouden bij Valerenga meerdere biedingen zijn binnengekomen.

Lazio is naar verluidt een van de clubs die een bod op Ejuke heeft uitgebracht. De deal ketste echter af omdat de club uit Rome hem direct weer wilde verhuren. Volgens de krant heeft Heerenveen de beste papieren om de aanvaller in te lijven. Na gesprekken met de clubleiding van Heerenveen is Ejuke overtuigd geraakt van de plannen die de club met hem heeft. De talentvolle aanvaller ziet Heerenveen als de ideale vervolgstap in zijn carrière, zo klinkt het.