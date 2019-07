Dani Alves kan eerste avontuur in Engeland aangaan

Dennis Praet heeft er weer twee nieuwe bewonderaars bij. Na onder meer AC Milan, AS Roma en Fiorentina hebben nu ook Leicester City en Valencia belangstelling voor de middenvelder van Sampdoria. (La Gazzetta dello Sport)

Atlético Madrid heeft een nieuw bod uitgebracht op Elseid Hysaj. De Spanjaarden willen de verdediger eerst een seizoen huren van Napoli en zijn bereid daarna twintig miljoen euro over te maken naar Italië. (La Gazzetta dello Sport)

De Braziliaanse back zit zonder club na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain en speelde nog niet in de Engelse competitie.

