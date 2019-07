Keuze De Ligt gekraakt: ‘Ik denk dat het verschil in salaris toch te groot is’

Matthijs de Ligt gaat zijn loopbaan vrijwel zeker voortzetten bij Juventus, dat naar verluidt ongeveer 75 miljoen euro betaalt aan Ajax. De negentienjarige verdediger werd lange tijd ook in verband gebracht met Barcelona, maar alles wijst erop dat zijn keuze is gevallen op Juventus. Ali Boussaboun gunt De Ligt 'het beste', maar had de Oranje-international het liefst bij Barcelona zien voetballen.

De oud-spits van onder meer Feyenoord en FC Utrecht betoogt bij FOX Sports dat de Spaanse competitie hoger aangeschreven staat dan de Italiaanse. "Ikzelf vind het jammer. Ik had hem liever in LaLiga gezien, een mooiere competitie die wat hoger aangeschreven staat dan de Italiaanse", vertelt Boussaboun. "Ik probeer er als voetballer naar te kijken. Barcelona is gelegen in een fantastische stad, het is een club met historie en er wordt het soort voetbal gespeeld dat hij gewend is bij Ajax. Zijn maatje speelt er ook, Frenkie de Jong."

Boussaboun veronderstelt dat de financiële voorwaarden uiteindelijk van doorslaggevend belang zijn geweest. De Ligt gaat bij Juventus op jaarbasis naar verluidt minimaal twaalf miljoen euro opstrijken; Barcelona wilde volgens Spaanse media niet voldoen aan zijn salariseisen en aan de financiële eisen van zaakwaarnemer Mino Raiola "Ik denk dat het verschil in salaris toch te groot is. Hij kan netto bijna het dubbele verdienen bij Juventus…"

Boussaboun twijfelt er niet aan dat De Ligt bij Barcelona zou passen. "Uiteindelijk had hij gewoon in de basis gestaan bij Barcelona, zelfs als daarvoor een centrale verdediger zou moeten uitwijken naar de linkerkant. Die jongen is zó fantastisch. Ik zag in hem echt een toekomstige Barcelona-aanvoerder. Nogmaals: ik gun hem het beste en hoop dat hij het fantastisch gaat doen, maar toch vind ik het jammer, want de Serie A is niet meer de Serie A van twintig jaar geleden. Juventus heeft totaal geen concurrentie: ze worden ieder jaar fluitend kampioen met vijftien punten voorsprong. De enige uitdaging ligt in de Champions League."