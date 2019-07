‘Napoli en Fenerbahçe doen zaken voor minimaal zestien miljoen euro’

Eljif Elmas lijkt Fenerbahçe binnen afzienbare tijd te gaan verlaten. De negentienjarige middenvelder staat namelijk op het punt om een transfer naar Napoli te maken, meldt Sky Italia. De Italiaanse grootmacht betaalt naar verluidt zestien miljoen euro exclusief bonussen voor Elmas, wiens contract bij Fenerbahçe nog doorloopt tot de zomer van 2022.

Transferspecialist Gianluca Di Marzio verzekert dat de transfer van Elmas in kannen en kruiken in. De elfvoudig international van Noord-Macedonië zal binnenkort naar Italië afreizen voor een medische keuring, waarna hij zijn sportieve toekomst aan Napoli zal verbinden. Fenerbahçe ontvangt naar verluidt minimaal zestien miljoen euro voor de verkoop van Elmas en boekt daarmee een zeer riante winst.

De Turkse club plukte de begenadigde middenvelder twee jaar geleden namelijk voor slechts 180.000 euro weg bij Rabotnicki Skopje. Elmas ontwikkelde zich prima in Istanbul en mag zich nu gaan opmaken voor een transfer naar Napoli. Het afgelopen seizoen was hij in 29 competitiewedstrijden voor Fenerbahçe goed voor 4 doelpunten.

Mocht Elmas Fenerbahçe inderdaad voor een bedrag van zestien miljoen euro gaan verlaten, dan betekent dat een evenaring van de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie. Moussa Sow werd in 2015 namelijk voor een vergelijkbaar bedrag verkocht aan Shabab Al-Ahli Club. Tegenover de komst van Elmas staat voor Napoli waarschijnlijk het vertrek van Marko Rog: de Kroatische middenvelder wordt gelinkt aan clubs als Eintracht Frankfurt en Cagliari.