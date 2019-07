BBC: Marcel Brands gaat voor negen miljoen euro toeslaan bij Manchester City

Everton is dicht bij de komst van Fabian Delph. De 29-jarige middenvelder heeft bij Manchester City nauwelijks zicht op speeltijd en is voor ongeveer negen miljoen euro op weg naar Goodison Park, zo meldt onder meer de BBC vrijdagavond. Marcel Brands lijkt zodoende voor een zachte prijs de nodige ervaring toe te kunnen voegen aan de selectie van Everton.

De director of football van Everton is naarstig op zoek naar versterkingen en heeft naar verluidt inmiddels met Manchester City een akkoord bereikt over een transfer van Delph. De Engelse middenvelder heeft door onder meer de komst van Rodri nu nog minder zicht op speeltijd bij the Citizens en zou voor negen miljoen euro mogen vertrekken. Bovendien loopt het contract van Delph bij Manchester City nog maar één seizoen door.

De middenvelder maakte in de zomer van 2015 voor 11,5 miljoen euro de overstap van Aston Villa naar Manchester City en was voor de landskampioen van Engeland vooral van waarde als multifunctionele selectiespeler. Trainer Josep Guardiola gebruikte Delph de afgelopen jaren op meerdere posities, onder meer op de linksbackpositie.

Everton houdt zich vooralsnog redelijk gedeisd op de transfermarkt. De vorig seizoen al gehuurde André Gomes werd voor een bedrag van 25 miljoen euro definitief overgenomen van Barcelona, terwijl Jonas Lössl transfervrij werd opgepikt bij Huddersfield Town. Verder kon manager Marco Silva nog geen nieuwe gezichten verwelkomen.