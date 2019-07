Feyenoorder staat open voor verhuur: ‘Bij Ajax? Nee, nooit van mijn leven’

Wouter Burger gaf vrijdagavond in het met 3-1 verloren oefenduel van Feyenoord met RB Salzburg zijn visitekaartje af. De achttienjarige middenvelder wist in de slotfase te scoren en redde daarmee de eer enigszins voor de Rotterdammers. Burger hoopt komend seizoen op zijn doorbraak in het betaald voetbal en zou niet onwelwillend staan tegenover een verhuurperiode elders.

Ofschoon Burger in de voorbereiding de kans krijgt om zich te tonen aan trainer Jaap Stam, beseft de jonge middenvelder dat een basisplaats op dit moment wellicht niet reëel is. "Ik wil heel graag minuten gaan maken in het betaald voetbal. Het is belangrijk dat ik me ga ontwikkelen en niet stil blijf staan", vertelt Burger na de wedstrijd tegen Salzburg aan VTBL. "Of ik opensta voor een verhuur? Eventueel wel ja. Ajax? Nee, nooit van mijn leven", zegt hij lachend.

Burger doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en gaf in eerdere interviews al aan een echte supporter van de club te zijn. Hij maakte tegen Salzburg zijn eerste doelpunt voor de Rotterdammers, nadat hij rond het uur als invaller het veld had betreden. Op dat moment leidde Salzburg slechts met 1-0, maar in de slotfase liepen de Oostenrijkers razendsnel uit naar een 3-0 voorsprong, alvorens Burger wat terugdeed namens Feyenoord.

"Toch leuk om in zo'n wedstrijd een goal mee te pikken. Ik kreeg een halfuurtje van de trainer en dan wil je ook knallen", legt de jongeling uit. "Het is jammer dat je de goals zo snel tegen kreeg. Uiteindelijk leg je de 3-1 erin en krijg je nog kansen op de 3-2. Je probeert nog volle bak te geven en te laten zien dat je heel graag wil. Ik denk dat we dat met z'n allen wel geprobeerd hebben. Er zaten een paar jeugdige foutjes tussen. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik veel kwaliteiten heb en dat ik goed meekan met dit niveau. Ik ben beter geworden als voetballer en uiteindelijk hoop ik zo dicht mogelijk tegen het eerste aan te zitten."