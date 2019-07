Zoekend Arsenal loopt blauwtje bij Real Madrid

Mocht Giovani Lo Celso voor ruim zeventig miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrekken, dan wordt een deel van die transfersom door Real Betis gebruikt om Nabil Fekir los te weken bij Olympique Lyon. De middenvelder staat voor zijn laatste contractjaar in Frankrijk. (Marca)

Marc Navarro is volgend seizoen op de Spaanse velden te bewonderen. Watford gaat de vleugelverdediger verhuren aan Leganés, de nummer dertien van het afgelopen LaLiga-seizoen. (Watford Observer)

(AS)

Atalanta heeft de beste papieren om Ruslan Malinovskyi over te nemen. De middenvelder, die Racing Genk veertien miljoen euro moet opleveren, staat ook op het wensenlijstje van Sampdoria. (Sky Italia)