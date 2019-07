Feyenoord moet driemaal vissen en lijdt eerste nederlaag onder Stam

Feyenoord is vrijdagavond in een oefenwedstrijd onderuit gegaan tegen RB Salzburg: 3-1. Het betekende na drie oefenzeges op rij de eerste nederlaag onder leiding van nieuwbakken trainer Jaap Stam. Wouter Burger was een kleine tien minuten voor tijd verantwoordelijk voor de Rotterdamse treffer. De formatie van Stam, die in de tweede helft de nodige wisselingen doorvoerde, kwam voor de tweede keer in actie tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. Woensdag wonnen de Rotterdammers met 1-2 van SV Darmstadt 98.

Steven Berghuis, die tegen Darmstadt 98 nog op het middenveld werd geposteerd, begon weer als vleugelaanvaller. Er was ook een basisplaats voor Liam Kelly, die maandag werd gepresenteerd. Luciano Narsingh en Nick Marsman, de andere zomeraanwinsten kregen geen speeltijd toebedeeld. Berghuis was net als Jens Toornstra en Dylan Vente dicht bij de openingstreffer in de eerste helft, maar doelpunten vielen er niet te noteren halverwege.

In de tweede helft liep RB Salzburg uit naar een comfortabele 3- 0 voorsprong. Erling Braut Håland en Patson Daka, tweemaal, lieten de Oostenrijkers juichen. Luis Sinisterra dacht tussendoor de gelijkmaker te hebben aangetekend, maar het doelpunt van de voor Berghuis ingebrachte buitenspeler werd geannuleerd wegens buitenspel. Burger redde in de slotfase de eer voor Feyenoord, dat na rust maar liefst negen keer wisselde.

De overige drie wedstrijden van Feyenoord in de oefencampagne vinden plaats in Nederland. Panathinaikos is woensdag 17 juli de tegenstander van het elftal van Stam. Een week later, op woensdag 24 juli, komt Angers naar De Kuip. De traditionele openingswedstrijd volgt op zondag 28 juli, met Southampton als tegenstander in Rotterdam-Zuid. Het Eredivisie-seizoen wordt zondag 4 augustus in gang gebracht met de thuiswedstrijd tegen promovendus Sparta Rotterdam.