Real Madrid bevestigt plotselinge terugkeer Zidane naar Spanje

Zinédine Zidane heeft het trainingskamp van Real Madrid in Canada met onmiddellijke ingang verlaten, zo bevestigt de Spaanse grootmacht vrijdagavond via de officiële kanalen. De Franse trainer is vanwege privéomstandigheden teruggekeerd naar Spanje.

Assistent-trainers David Bettoni and Hamidou Msaidie nemen voorlopig de honneurs waar bij de hoofdmacht van Real. Verder geeft de club geen informatie prijs. Real verblijft tot 19 juli in Montreal, dat in de zomer van 2016 ook al als uitvalsbasis diende. Daarna wordt het trainingskamp van Real verplaatst naar de Verenigde Staten. In de International Champions Cup wordt door de Madrilenen aangetreden tegen Bayern München (21 juli) en Arsenal (24 juli).

Real start het nieuwe seizoen in LaLiga over ruim een maand. In het weekeinde van 17 en 18 augustus wordt een bezoek gebracht aan Celta de Vigo. Een week later kunnen onder meer aanwinsten Eden Hazard en Luka Jovic voor de eerste keer hun kunsten vertonen in een officiële wedstrijd voor eigen publiek. Real Valladolid is dan de tegenstander in het Santiago Bernabéu.