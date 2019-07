‘Het is een enorme misser geweest van het kamp van De Ligt’

Matthijs de Ligt lijkt Ajax binnen afzienbare tijd te gaan verlaten voor Juventus. Volgens vrijwel alle nationale en internationale media heeft Ajax inmiddels een akkoord bereikt met Juventus over een overgang van de verdediger naar Turijn. De Amsterdammers gaan naar verluidt zeventig miljoen euro toucheren voor De Ligt. Laatstgenoemde had volgens Valentijn Driessen erop gerekend Ajax deze zomer voor minder te kunnen verlaten.

De verslaggever van De Telegraaf legt vrijdag uit dat er tussen Ajax en het kamp van De Ligt onduidelijkheid heerste over het bedrag dat de centrumverdediger moest gaan opleveren. Ajax zou vorig jaar hebben toegezegd mee te werken aan een transfer van De Ligt, mits de juiste club zich zou melden. "Ze zouden zich coöperatief opstellen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, vond Matthijs", aldus Driessen.

De Ligt had erop gerekend deze zomer voor vijftig miljoen euro te mogen verkassen, legt Driessen uit. "Op een gegeven moment is dat bedrag van vijftig miljoen euro gevallen, maar Ajax zei dat dat het bedrag was van vorig jaar, voor alle successen met Ajax en het Nederlands elftal." De Ligt en diens zaakwaarnemer Mino Raiola hielden er echter een andere lezing op na. "Volgens Matthijs en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola was dat bedrag afgesproken voor deze zomer. Daar ging Ajax niet mee akkoord: ze wilden nu gewoon 75 miljoen euro hebben. De geluiden zijn dat het op 70 miljoen euro is 'afgemaakt'."

"Beide kampen hebben een andere versie van het verhaal. Maar je moet het gewoon zwart op wit laten zetten. Het is een enorme misser geweest van het kamp van De Ligt geweest dat ze dat niet hebben laten doen", vervolgt Driessen, die wel benadrukt dat Raiola op het moment dat de bewuste afspraak werd gemaakt nog niet de belangenbehartiger van De Ligt was. "Vijftig miljoen voor Matthijs de Ligt is natuurlijk een koopje, zeker na afgelopen seizoen", aldus de journalist.