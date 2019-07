Luuk de Jong krijgt gezelschap van achtste zomeraanwinst bij ambitieus Sevilla

Sevilla heeft zich verzekerd van de komst van Fernando, zo meldt de Spaanse club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De van Galatasaray afkomstige middenvelder tekende na de medische keuring een contract voor drie seizoenen. Met de overgang van Fernando richting LaLiga is volgens Mundo Deportivo een transferbedrag van vier miljoen euro gemoeid.

De 31-jarige Fernando, die doorgaans als defensieve middenvelder opereert, kwam tot 58 wedstrijden in het shirt van Galatasaray, waarmee hij twee Turkse landstitels en een nationale beker veroverde. Manchester City hield in 2017 circa zes miljoen euro over aan de verkoop van de Braziliaan, die drie seizoenen in het Etihad Stadium spendeerde en 102 wedstrijden namens de Engelse club speelde.

De loopbaan van Fernando kreeg gestalte bij Vila Nova, een club uit zijn geboorteland. FC Porto werd in 2007 zijn eerste werkgever in Europa. Na zeven seizoenen in Portugal, inclusief een verhuurperiode bij Estrela Amadora, toog de middenvelder naar Manchester City, dat om en nabij de veertien miljoen euro betaalde als transfersom. Fernando heeft drie interlands voor Brazilië achter zijn naam staan.

Sevilla roert zich stevig op de zomerse transfermarkt, want Fernando is alweer de achtste aanwinst voor het seizoen 2019/20. Eerder deze transferperiode verhuisden Luuk de Jong (PSV), Jules Koundé (Girondins Bordeaux), Munas Dabbur (RB Salzburg), Diego Carlos (FC Nantes), Lucas Ocampos (Olympique Marseille), Joan Jordán (Eibar) en Sergio Reguilón (Real Madrid, huur) binnengehaald. Maximilian Wöber was eerder al op huurbasis overgenomen van Ajax.