Fortuna Sittard haalt zesde zomeraanwinst transfervrij op uit Frankrijk

Grégoire Amiot mag zichzelf definitief speler van Fortuna Sittard noemen, zo communiceert de Limburgse club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 24-jarige verdediger uit Frankrijk tekent een tweejarig contract in Sittard, met de optie op een derde seizoen. Amiot, die transfervrij overkomt, was al sinds het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op proef.

“Ik ben erg blij nu definitief deel uit te maken van deze ambitieuze groep. Ik hoop dat we samen het maximale eruit kunnen halen en dat ik mijn steentje bij kan dragen”, verklaart de kersverse aanwinst in een reactie op de website van Fortuna. Amiot speelde eerder in zijn loopbaan voor Toulouse, Stade Reims en laatstelijk voor Bourg-en-Bresse. Daarnaast speelde hij in verschillende Franse jeugdelftallen.

“We volgen Grégoire al vanaf de winter. Linksbenige centrale verdedigers zijn vaak moeilijk te vinden. Daarbij is Grégoire een verdediger die goed mee kan voetballen, iets wat belangrijk is in de Nederlandse competitie”, verklaart technisch manager Sjoerd Ars het binnenhalen van Amiot.

De Franse verdediger is alweer de zesde zomeraanwinst van Fortuna. Eerder deze transferperiode werden Patrik Raitanen (Liverpool), Felix Passlack (Borussia Dortmund), Adnan Ugur (Club Brugge), Rasmus Karjalainen (KuPS) en Àlex Carbonell Vallés (Valencia) aan de selectie van hoofdtrainer Sjors Ultee toegevoegd.