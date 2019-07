Atlético vindt 120 miljoen euro niet genoeg en onderneemt stappen

De overstap van Antoine Griezmann naar Barcelona hing al weken in de lucht en vrijdagmiddag werd bekendgemaakt dat de Catalanen de transferclausule in het contract van de aanvaller bij Atlético Madrid hebben gelicht. De wereldkampioen was vanaf 1 juli voor 120 miljoen euro op te halen en maakt voor dat bedrag de overstap naar het Camp Nou. De transfer van Griezmann zou echter mogelijk nog een staartje kunnen krijgen, aangezien Atlético het idee heeft dat er ‘vuil spel’ is gespeeld.

De transferclausule in het contract van Griezmann lag voor 1 juli namelijk op tweehonderd miljoen euro en de Madrilenen denken dat Barcelona voor die datum al tot een akkoord is gekomen met de spits: “Atlético gelooft dat het bedrag dat is overgemaakt onvoldoende is om te voldoen aan de ontsnappingsclausule, aangezien het duidelijk is dat de speler zich al aan Barcelona heeft gecommitteerd voordat bovengenoemde clausule van 200 naar 120 miljoen zakte”, leest een officieel statement van los Colchoneros.

“De speler maakte bovendien op 14 mei, voordat de clausule werd aangepast, bekend dat hij de club zou verlaten. Atlético gelooft daarom dat de beëindiging van het contract, afgaande op eerder gebeurtenissen en acties van de speler, al voor het einde van het afgelopen seizoen plaatsvond. De club is daarom begonnen met het in werking stellen van procedures die zijn belangen en rechten moeten beschermen.”

Griezmann liet bijna twee maanden geleden middels een video op social media weten bij Atlético te zullen vertrekken, maar het duurde daarna geruime tijd voordat er duidelijkheid kwam over zijn toekomst. Vrijdagochtend verschenen echter de eerste berichten in de Spaanse pers dat Griezmanns advocaat zich op het hoofdkantoor van LaLiga had gemeld om de 120 miljoen euro te betalen en later op de dag volgde de officiële bevestiging van Barcelona.