‘Tottenham dreigt Arsenal af te troeven met bod van minimaal 30 miljoen’

Arsenal wordt al enige tijd in verband gebracht met de komst van William Saliba en the Gunners zouden zelfs al een globaal akkoord bereikt hebben met Saint-Étienne over een transfer van de verdediger. De Londenaren moeten echter vrezen dat het op het laatste moment nog misgaat, aangezien aartsrivaal Tottenham Hotspur zich naar verluidt op het laatste moment in de strijd heeft gemengd.

Arsenal is al enige tijd min of meer rond met Saint-Étienne, maar de twee clubs zijn er nog niet uitgekomen wat betreft de bonussen die in een eventuele deal worden opgenomen. RMC Sport bericht vrijdag dat Tottenham zich in de ochtend met een bod van dertig miljoen euro, exclusief bonussen, in Frankrijk heeft gemeld en nu de beste papieren in handen heeft.

Dat bedrag overtreft namelijk zelfs de verwachtingen van Saint-Étienne en the Spurs gaan zaterdag met de Franse club om de tafel om de deal af te ronden. Arsenal zal in de tussentijd met een betere aanbieding op de proppen moeten komen om een vertrek van het talent naar de rivaal te voorkomen, zo klinkt het.

Saliba beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij les Verts en kwam uiteindelijk tot zestien wedstrijden in de Ligue 1. In de laatste weken van het seizoen stond de jongeling steevast in de basis en de bedoeling van Arsenal was in eerste instantie om hem in de aankomende voetbaljaargang meteen weer uit te lenen aan zijn huidige werkgever.