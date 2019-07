‘Joël Veltman ziet transfer naar geïnteresseerde PL-club zitten’

Joël Veltman ziet een transfer naar West Ham United wel zitten, zo meldt de Daily Mail vrijdagmiddag. De verdediger van Ajax gaf enige tijd geleden aan dat hij openstaat voor een vertrek uit Amsterdam. De Londenaren zouden interesse hebben in Veltman, die naar verluidt overweegt zijn loopbaan te vervolgen in de Premier League.

West Ham United heeft Veltman al een tijdje in het vizier. Nu de 27-jarige verdediger nog maar een jaar vastligt in de Johan Cruijff ArenA en Ajax geen intentie heeft de samenwerking te verlengen, is het goed denkbaar dat de negentienvoudig Oranje-international deze zomer voor een mooie transfersom van werkgever gaat wisselen.

"Het is mijn wens om een keer in het buitenland te voetballen", zo stelde Veltman eind juni in gesprek met Het Parool. "Dat kriebelt steeds meer. Dus ik sluit niet uit dat ik deze transferperiode nog vertrek", aldus de verdediger, die aangaf dat er nog niets concreet speelde. "Wel wat sluimerende belangstelling. Ik ben een ervaren verdediger, dus clubs weten wat ze aan mij hebben."

"De trainer (Erik ten Hag, red.) weet wat hij aan mij heeft. Hij heeft me ook het vertrouwen gegeven en veel laten spelen. Ik heb het naar mijn zin bij Ajax. Het is mijn club. En dan zal ik moeten knokken voor mijn plekje. Maar dat geldt voor iedereen", aldus Veltman, die tot op heden 216 wedstrijden voor Ajax heeft gespeeld. In deze duels produceerde de verdediger tien treffers en vijftien assists.