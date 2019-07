Ajax-smaakmaker flaneert in Spanje; Messi gooit stress van zich af met familie

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Eindelijk rust voor Lionel Messi. De vedette was uitgeblust na de uitschakeling met Argentinië op Copa América en botvierde zijn frustratie na de gewonnen troostfinale tegen Chili op de arbitrage en organisatie van het toernooi. Inmiddels is Messi met zijn gezin gearriveerd op een tropisch eiland om de stress van zich af te gooien, voordat het nieuwe seizoen met Barcelona weer begint.





Hetzelfde geldt voor Radamel Falcao, die met Colombia niet verder reikte dan de kwartfinales van de Copa América.





De Afrika Cup in eigen land had voor Mohamed Salah de kers op de taart moeten worden na een fantastisch seizoen met Liverpool, maar Egypte blameerde zich in de achtste finales tegen Zuid-Afrika (0-1 nederlaag). Salah hoeft zich nog niet bij Liverpool te melden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar verzekert via Instagram dat hij zichzelf gedurende zijn vakantie fit zal blijven houden.





Georginio Wijnaldum zal zich vermoedelijk al iets eerder bij Liverpool moeten melden. De Oranje-international was deze zomer onder meer te vinden in Miami, Los Angeles en Dubai, waar hij meest recentelijk vertoefde met partner Mirella Pereira (swipe naar rechts!).





Het eerste van Ajax is inmiddels alweer volop in training, maar voor de jongere talenten laat het harde werken nog even op zich wachten. Naci Ünüvar, smaakmaker van Ajax Onder-19, was deze week nog te vinden in het Spaanse Marbella.





Ook de Oranje Leeuwinnen zijn inmiddels uitgewaaid naar verre oorden (of niet). Shanice van de Sanden geniet met de beentjes omhoog op Curaçao. Jill Roord houdt haar vakantieadres geheim, maar kan een glimlach niet onderdrukken, terwijl Daniëlle van de Donk deze week viraal ging op het internet vanwege een FaceTime-gesprek dat zij voerde met David Beckham.





Over Beckham gesproken: de iconische Engelsman was deze week samen met zijn moeder te vinden op de All England Lawn Tennis and Croquet Club van Wimbledon.





Ruud Vormer vierde deze week samen met zijn gezin de verjaardag van Roos America, al jarenlang de steun en toeverlaat van de middenvelder (swipe naar rechts!).





We eindigen met Eloy Room. De doelman verdiende deze zomer met zijn streke spel namens Curaçao op de Gold Cup een fraaie transfer naar de Major League Soccer (MLS), waar hij gaat spelen voor Columbus Crew. Room vertrekt binnenkort naar de Verenigde Staten en geniet in zijn woonplaats Nijmegen van zijn voorlopig laatste dagen in Nederland (swipe naar rechts!).