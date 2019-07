‘Vincent Janssen staat voor transfer; gesprekken in vergevorderd stadium’

Vincent Janssen gaat zijn loopbaan waarschijnlijk vervolgen in Mexico, zo weet Récord te melden. Het Mexicaanse medium geeft aan dat Monterrey bezig is een akkoord te sluiten met Tottenham Hotspur aangaande de Nederlandse spits. Naar verluidt bevinden de onderhandelingen zich al in een vergevorderd stadium.

Monterrey zou bereid zijn in de buidel te tasten voor Janssen en met een bedrag komen waar Tottenham naar verluidt tevreden mee is. De Mexicaanse club probeerde eerder al Luuk de Jong, Dario Benedetto (Boca Juniors) en Christian Stuani (Girona) te strikken, maar deze aanvallers bleken onhaalbaar, waardoor men nu uitkomt op de 25-jarige Janssen.

De situatie van Janssen in Londen lijkt onveranderd. De Nederlander hoeft ook volgend seizoen niet te rekenen op veel speelminuten onder manager Mauricio Pochettino, waardoor Tottenham openstaat voor een transfer. Janssen ligt nog tot volgend jaar zomer vast, waardoor de Londenaren nog meer bereid zouden zijn deze zomer zaken te doen.

De zeventienvoudig Oranje-international sloot zich medio 2016 aan bij Tottenham, nadat de Engelse topclub ruim 22 miljoen euro had betaald aan AZ. Waar Janssen bij de Alkmaarders een vaste kracht was en vaak scoorde, kon hij in Londen weinig klaarspelen. Tot op heden heeft Janssen 42 wedstrijden gespeeld voor Tottenham, met 6 goals en 4 assists als resultaat.