Paris Saint-Germain ziet opvolger Neymar in Manchester

(The People)

Manchester United, Tottenham Hotspur, Juventus, Paris Saint-Germain en RB Leipzig zijn elkaars concurrenten in de strijd om Ryan Sessegnon. Fulham wil minimaal 25 miljoen euro voor het talent. (The People)

De Franse grootmacht ziet in Leroy Sané van Manchester City de ideale opvolger van de Braziliaanse aanvaller.