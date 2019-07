Cultheld Peter Crouch zet op 38-jarige leeftijd punt achter carrière

Peter Crouch hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De 38-jarige spits maakt vrijdag via een statement op social media bekend dat hij besloten heeft te stoppen met voetballen. De routinier stond voor het laatst onder contract bij Burnley, waar hij begin dit jaar neerstreek en in zes Premier League-wedstrijden niet tot scoren kwam.

“Na lang nadenken heb ik besloten om deze zomer met pensioen te gaan. Onze prachtige sport heeft me alles gegeven en ik ben iedereen die mij geholpen heeft hier te komen en te blijven dankbaar. Als iemand mij toen ik zeventien jaar oud was had verteld dat ik WK’s zou spelen, de Champions League-finale zou bereiken, de FA Cup zou winnen en honderd Premier League-goals zou maken, zou ik diegene nooit meer willen zien. Het is een absolute droom geweest”, schrijft hij.

De ruim twee meter lange Crouch speelde gedurende zijn loopbaan verder voor onder meer Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers, Aston Villa, Liverpool en Stoke City en groeide vanwege zijn spel en de manier waarop hij zijn doelpunten vierde uit tot een ware cultheld op de Engelse velden. De spits vierde zijn grootste successen op Anfield, waar hij tussen 2005 en 2008 actief was en een FA Cup en Community Shield won. In 2007 reikte hij met the Reds bovendien tot de finale van de Champions League, waarin AC Milan uiteindelijk met 2-1 te sterk bleek.

Crouch speelde bovendien 42 interlands voor de Engelse nationale ploeg en was met the Three Lions actief op de WK’s van 2006 en 2010. De boomlange aanvaller kwam in totaal tot 468 wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij 108 goals wist te produceren. In februari 2017 werd hij met een leeftijd van 36 jaar en 2 dagen bovendien de oudste speler die de 100 doelpunten wist te bereiken in de Premier League toen hij namens Stoke scoorde tegen Everton.