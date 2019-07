Luuk de Jong krijgt hulp van ‘aardige jongen’: ‘Ik ken hem nog van Ajax’

Luuk de Jong maakte onlangs de overstap van PSV naar Sevilla en voor de 28-jarige spits staan zijn eerste dagen in Spanje vooral in het teken van aanpassing. Met Maximilian Wöber komt hij in ieder geval al een bekend gezicht tegen in de kleedkamer van los Rojiblancos en De Jong trekt veel op met de verdediger, die Ajax een halfjaar geleden verliet voor een dienstverband in Andalusië.

“Ja, ik ken hem van Ajax inderdaad”, glimlacht De Jong in gesprek met Marca. “We hebben elkaar toen een aantal keer gesproken en we zijn ook een paar keer op stap geweest omdat hij een vriend van mijn broer (Siem de Jong, red.) is. Zij hebben samengespeeld bij Ajax. Hij is een erg aardige jongen en hij helpt me.” Sevilla is na Borussia Mönchengladbach en Newcastle United de derde buitenlandse club voor De Jong. Hoewel zijn eerste avonturen over de Nederlandse grenzen niet uitliepen op een succes, vreest hij niet dat dit in Spanje ook het geval zal zijn.

“Het is volgens mij acht jaar geleden dat ik voor Gladbach tekende. Ik was jong en ik speelde in een enorm verdedigend Duits team. Ik voelde me daar nooit echt op mijn gemak. Ik ben een speler die gewend is aan aanvallend voetbal, dat mijn team altijd op zoek is naar het doel van de tegenstander. Ik moet toegeven dat het een moeilijke periode is geweest, hoewel ik er ook veel van geleerd heb. Dit soort ervaringen doe je op in het leven. Ik ben nu 28 en ben beter dan ooit.”

De Jong heeft nog geen rugnummer toegewezen gekregen en het nummer 9 prijkt momenteel nog op de rug van Wissam Ben Yedder. De kans is echter aanwezig dat de Fransman vertrekt, waarna de hij met de eveneens nieuwe Munas Dabbur mag uitvechten wie het nummer overneemt: “Ik heb het altijd gedragen, maar ik ga geen ruzie maken met Munas over een rugnummer. We kunnen erover praten, hoewel ik het wel graag zou willen. Het zou voor de club overigens goed zijn als Ben Yedder blijft, maar ik ken zijn situatie niet en ik weet ook niet wat zijn plannen zijn.”