Afrika Cup-sprookje Madagaskar spat uiteen door fikse nederlaag

Madagaskar is er niet in geslaagd om het sprookje op de Afrika Cup voort te zetten. De formatie van Nicolas Dupuis is de sensatie van het toernooi en verraste vriend en vijand door de kwartfinales te bereiken. Donderdagavond bleek Tunesië echter te sterk voor Madagaskar: 0-3. Door de zege neemt het Noord-Afrikaanse land het in de halve finale op tegen Senegal, dat Benin uitschakelde (1-0).

Debutant Madagaskar wist eerder in het toernooi knap de eerste plek te bemachtigen in Groep B door Nigeria, Guinee en Burundi achter zich te laten. Daarna wist Barea nogmaals te stunten door in de achtste finale Democratisch Republiek Congo met strafschoppen uit te schakelen. Tunesië wist in Groep E met Mali, Angola en Mauritanië als tweede te eindigen en vervolgens Ghana te verschalken.

Tunesië bleek donderdagavond een maatje te groot voor Madagaskar, dat nog wel kranig weerstand bood en de rust met een 0-0 tussenstand wist te halen. Vlak na de onderbreking sloeg Tunesië echter twee keer toe via Ferjani Sassi en Youssef Msakni. In blessuretijd verzorgde Naim Sliti namens Tunesië het slotakkoord door de 0-3 te produceren.

