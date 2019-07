Wilfried Bony en Serey Die falen op moment suprême en laten Algerije juichen

Algerije heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Djamel Belmadi kwam in de eerste helft op voorsprong, maar moest na de rust alsnog een tegentreffer incasseren: 1-1. Na de reguliere speeltijd en verlenging volgden strafschoppen, die uiteindelijk beter werden genomen door Algerije, aangezien Wilfried Bony en ook Serey Die misten. De volgende tegenstander is Nigeria, dat in de kwartfinale afrekende met Zuid-Afrika (2-1).

Algerije wist zich te plaatsen voor de kwartfinales te plaatsen door als eerste te eindigen in Groep C, met Senegal, Kenia en Tanzania als concurrenten. In de achtste finales was men vervolgens te sterk voor Guinee (3-0). Ivoorkust werd achter Marokko tweede in Groep D en wist in de volgende ronde af te rekenen met Mali (0-1).

Na bijna twintig minuten spelen in de kwartfinale wist Algerije de voorsprong te pakken. Ramy Bensebaini gaf een strakke voorzet op Sofiane Feghouli, die vervolgens de bal knap in het doel werkte: 0-1. In de tweede helft kreeg Algerije via een strafschop de uitgelezen mogelijkheid om verder afstand te nemen van Ivoorkust, maar Bagdad Bounedjah schoot vanaf elf meter op de lat.

In een enerverend vervolg van het tweede bedrijf wist Ivoorkust langszij te komen. Jonathan Kodjia dribbelde richting het vijandelijke doel, zette meerdere verdedigers op het verkeerde been en schoot in de lange hoek raak: 1-1. Vervolgens kwamen beide ploegen niet meer tot scoren in de reguliere speeltijd én verlenging, waarna strafschoppen volgden. Bony en Die misten namens Ivoorkust de penalty, waardoor Algerije zich halve finalist mocht noemen.