Tegenvaller voor Feyenoord: Renato Tapia ziet niets in ‘megacontract’

De wegen van Renato Tapia en Feyenoord scheiden nog niet, zo meldt Voetbal International. Volgens het weekblad voelt de middenvelder er vooralsnog niets voor om ‘een megacontract’ bij Lokomotiv Moskou te signeren. De Peruviaans international komt echter niet in de plannen van Feyenoord voor.

Een uitgaande transfer van Tapia, die op de Copa América een goede indruk achterliet en uiteindelijk met Peru de finale haalde én verloor, betekent voor Feyenoord een dubbele meevaller op financieel gebied: een aardige transfersom én ruimte in het salarisbudget. Tapia liet de club echter weten na zijn vakantie gewoon terug te zullen keren op het trainingscomplex.

Trainer Jaap Stam wil de selectie van meer dan dertig spelers terugbrengen naar een werkbaar aantal. “We zullen moeten beslissen met hoeveel spelers we dat wel willen gaan doen en tegelijk bepalen wat voor onze talenten het beste is voor hun ontwikkeling. Zij moeten waar dan ook aan spelen toe komen, want de stap van Onder-19 naar het eerste is gewoon groot.”

Tapia, die nog een jaar onder contract staat, zou met een transfer naar Lokomotiv in dezelfde competitie terechtkomen als voormalig ploeggenoot Tonny Vilhena. De Oranje-international verliet de Rotterdammers onlangs voor negen miljoen euro voor een dienstverband bij FK Krasnodar, dat het afgelopen seizoen in de Russische competitie afsloot als de nummer drie. Lokomotiv eindigde de voetbaljaargang op een tweede plek en zal aankomend seizoen opnieuw mee willen strijden om de titel.

Een aantal dagen geleden deden nog geruchten de rondte dat Feyenoord en Tapia zelf al rond waren met een niet nader genoemde Mexicaanse club. Tapia werd drie jaar geleden voor anderhalf miljoen euro overgenomen van FC Twente, maar wist de verwachtingen in De Kuip nooit in te lossen. In de tweede helft van het afgelopen seizoen verdedigde de 23-jarige Peruviaan op huurbasis de kleuren van Willem II en in Tilburg was hij wel een vaste waarde.