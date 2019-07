‘Frenkie de Jong-scenario blijft uit bij Barça na beklinken megadeal’

Barcelona gaat vrijdag de benodigde papieren inleveren bij het hoofdkantoor van LaLiga om Antoine Griezmann in te lijven, zo melden diverse Spaanse media . Eerder deed het verhaal de ronde dat Barcelona niet de benodigde 120 miljoen euro op tafel kon leggen om de spits over te nemen van Atlético Madrid. Onder meer Marca en Mundo Deportivo spreken dit donderdag echter tegen. L'Équipe meldt zelfs dat Barcelona reeds 120 miljoen euro heeft betaald.

Vanaf 1 juli is de afkoopclausule van Griezmann bij los Colchoneros automatisch verlaagd van 200 naar 120 miljoen euro. Barcelona wilde nog een deal sluiten met Atlético om een bepaald bedrag in termijnen te kunnen betalen, maar laatstgenoemde Spaanse topclub wilde naar verluidt niet meewerken. Nu is Barcelona genoodzaakt ‘gewoon’ de 120 miljoen euro over te maken, zo klinkt het.

Als de transfer een feit is, zal Griezmann geen grootse presentatie krijgen bij Barcelona zoals Frenkie de Jong die onlangs wel kreeg. Het veld in het Camp Nou wordt momenteel namelijk vervangen. Soms wijkt de Catalaanse topclub dan uit naar het Mini Estadi, maar daar vinden momenteel shows van Cirque du Soleil plaats. Volgens Marca komt het Barcelona wel goed uit dat Griezmann voorlopig niet gepresenteerd kan worden voor de fans.

De krant redeneert namelijk dat Griezmann niet zo populair is bij de supportersschare van Barcelona, nadat de spits vorig jaar middels een documentaire een einde maakte aan een transfersoap door aan te geven bij Atlético te blijven. Pas over drie weken kunnen de fans Griezmann voor het eerst in actie zien bij een officiële gelegenheid. "Dit geeft Barcelona de tijd om het imago van Griezmann op te poetsen", zo klinkt het.