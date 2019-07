PSV bij transfer afhankelijk van grillen van ‘onberekenbare gesprekspartner’

Gastón Pereiro is hard op weg naar de uitgang bij PSV. Volgens diverse media, waaronder het Eindhovens Dagblad, houden de Eindhovenaren serieus rekening met een vertrek van de 24-jarige aanvallende middenvelder, die bij veel clubs in Europa op de radar staat. Zodoende nadert een einde van vier seizoenen samenwerking vol hoogte- en dieptepunten tussen Pereiro en PSV. De negenvoudig Uruguayaans international was echter nimmer onomstreden, vooral vanwege zijn wisselvalligheid. "Soms heb ik een slechte dag en soms een goede dag. Dat hoort erbij."

Door Tim Siekman

Het Eindhovens Dagblad meldde dat PSV nog geen officiële aanbiedingen heeft ontvangen inzake Pereiro. Napoli werd in een eerder stadium vaak gelinkt aan de middenvelder, terwijl momenteel Watford en AC Milan als gegadigden worden genoemd. Aangezien Pereiro nog maar een jaar vastligt in het Philips Stadion wil PSV zakendoen om nog wat geld over te houden. Iemand die achter de schermen de touwtjes stevig in handen lijkt te hebben is zaakwaarnemer Paco Casal, die door de genoemde lokale krant al eens is omschreven als 'een uiterst onberekenbare gesprekspartner'.

Bij de inkomende transfer van Pereiro van Club Nacional van PSV in de zomer van 2015 was er ook al veel commotie rond de spelersmakelaar. De Eindhovenaren hadden alles afgetikt en hebben uiteindelijk zeven miljoen euro betaald aan de club uit Uruguay, maar op het allerlaatste moment kwam Casal nog met aanvullende eisen. Uiteindelijk had de belangenbehartiger na nieuwe onderhandelingen toch maar ingebonden, waardoor Pereiro zijn handtekening kon zetten. De leiding van PSV heeft de afgelopen jaren vaak geprobeerd het tot medio 2020 doorlopende contract van Pereiro te verlengen, maar de voorstellen vonden geen gehoor bij Casal.

'Pereiro raakt niet in de war'

De zaakwaarnemer is nu druk bezig een transfer voor Pereiro te bewerkstelligen en heeft al met meerdere clubs gesproken. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zou de technicus zijn aangeboden bij AC Milan, dat de situatie zou bestuderen. PSV zou bij een overgang denken aan een transfersom van circa vijftien miljoen euro. Watford is momenteel naar verluidt concreter dan AC Milan. De Premier League-club heeft volgens het Eindhovens Dagblad echter nog geen haast met Pereiro, die PSV 'in ieder geval een dubbelcijferig aantal miljoenen' moet opleveren.

Na 146 wedstrijden, 47 doelpunten, 21 assists, 2 landstitels en 2 keer de winst van Johan Cruijff Schaal staat de aanvallende middenvelder nu voor een vertrek bij PSV. Als men alleen op de cijfers afgaat, zou de conclusie kunnen worden getrokken dat Pereiro een onvervangbare rol vervulde in zijn vier jaar in Eindhoven. De waarheid is dat de Uruguayaan, ondanks veel basisplaatsen, nooit voor langere tijd kon imponeren. Op de constatering van de NOS dat hij soms de beste en dan weer de slechtste van het veld was, antwoordde Pereiro bevestigend. "Ik probeer het altijd goed te doen. Soms heb ik een goede dag, soms een slechte. Dat hoort bij voetbal. Ik moet proberen om altijd goed te presteren. Hopelijk lukt dat."

Trainer Mark van Bommel had niet altijd een basisplek over voor Pereiro, ook al vond de coach dat zijn pupil 'kwaliteiten heeft die niet veel spelers hebben'. “Hij is een speler die niet in de war raakt als hij ernaast staat. Als hij speelt gaat hij gewoon door, dan ben je ook onverstoorbaar”, aldus de trainer, geciteerd door De Telegraaf. Pereiro zelf heeft inmiddels ook aangegeven dat een transfer goed mogelijk is. “Ik weet dat PSV met andere clubs praat”, zo stelde de Zuid-Amerikaan eind juni in gesprek met Voetbal International.

'Je ziet dat Mark twijfelt'

De meeste tv-analisten zijn van mening dat PSV niet veel aan kwaliteit gaat inboeten als Pereiro het Philips Stadion verlaat. Hans Kraay junior vindt het eigenlijk opmerkelijk dat Pereiro niet altijd goed presteert, aangezien de analyticus de middenvelder 'in aanleg de allerbeste' vindt bij PSV. “Maar hij heeft zoveel slaapmomenten”, aldus de oud-voetballer bij FOX Sports. "In de grote wedstrijden staat hij er heel vaak. Dat hij zo vaak slaapt, vind ik zo ongelooflijk jammer”, aldus Kraay junior. Ook commentator Arno Vermeulen was bij de NOS kritisch. “Het verbaast me dat Van Bommel zo lang aan hem vastgehouden heeft. Het is nog altijd hetzelfde bij hem: hij is te langzaam en vooral niet constant genoeg.”

Het pijnlijkste moment voor Pereiro afgelopen seizoen was volgens veel analytici zijn vroege wissel in het thuisduel met AZ (3-1) afgelopen december. Bij een 0-1 achterstand greep Van Bommel in door Pereiro na nog geen halfuur spelen te wisselen voor Michal Sadilek. “Die wissel van Pereiro is ook gewoon terecht, alleen de vraag is: moet je nog wel beginnen met Pereiro?”, vroeg oud-international Jan Poortvliet zich af tegenover PSV Inside. “Je ziet dat Mark twijfelt over hem. Maar voor mij is het zo dat de bal bij Pereiro ligt. Hij zal zich moeten wapenen en dus meer moeten laten zien.”

Ronald Waterreus kon de beslissing van Van Bommel om Pereiro snel naar de kant te halen minder waarderen. “Ik was in het stadion en ik dacht: ja, dat is heel makkelijk. En hij krijgt er nog applaus voor ook. Hij wordt gewoon uitgelachen door zijn eigen publiek”, zei de oud-doelman van onder meer PSV en het Nederlands elftal bij Rondo van Ziggo Sport. Waterreus erkende dat Pereiro niet altijd goed heeft gepresteerd in het tenue van PSV, maar verwachtte ook meer begrip. "Topsport is hard? Ja, maar we zijn ook mensen. Dan moet je hem ook niet opstellen.”